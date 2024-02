Englischer Fußball Drei Youngster-Tore: Liverpool im Viertelfinale des FA Cups

Wie schon im Ligapokal schickte Klopp, dessen Team seit Wochen über großes Verletzungspech klagt, eine junge Elf aufs Feld. Und so war es der 18 Jahre alte Stürmer Lewis Koumas, der gleich bei seinem Profi-Debüt in der 44. Minute die Führung für den Gastgeber erzielte. Auch das zweite Tor erzielt ein 18-Jähriger: Der für Koumas in der 63. Minute eingewechselte Jayden Danns (73./88. Minute) sorgte mit einem Doppelpack für den Endstand. Für den Nachwuchsspieler waren es ebenfalls seine ersten Treffer bei den Profis.