WM-Finale : Dreifach-Torschütze Mbappé vor Toren mit klarer Ansage

Paris Kylian Mbappé hat beim verlorenen WM-Finale auch in der Kabine eine Führungsrolle im französischen Team übernommen. Das zeigt ein jetzt bekannt gewordenes Video.

„Wir könnten es nicht schlechter machen als wir es bisher gemacht haben“, sagte der Stürmer in dem Video. „Das ist das Spiel eines Lebens.“ Die Szene ist Teil einer Dokumentation des französischen Senders TF1, die am späten Dienstagabend erstmals ausgestrahlt wurde.

„Wenn wir aufs Feld zurückkehren, lassen wir sie entweder wie blöd spielen, oder wir geben ein bisschen Intensität, gehen in die Zweikämpfe, machen's anders, Jungs“, ist Mbappé in dem Video weiter zu hören.

Auch Frankreich-Coach Didier Deschamps richtete sich in der Halbzeit am vergangenen Sonntag mit klaren Worten an sein Team, wie die Dokumentation zeigt. „Wisst ihr, was der Unterschied ist? Sie spielen ein verdammtes WM-Finale und wir, wir spielen es nicht.“