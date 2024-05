Premier League Ederson verletzt: Ortega winken weitere Einsätze bei City

City kann sich am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen West Ham United zum vierten Mal nacheinander den Meistertitel in der Premier League sichern. Zudem steht das Team von Star-Trainer Pep Guardiola im Finale des FA Cups und trifft am 25. Mai im Londoner Wembley-Stadion auf den Lokalrivalen Manchester United. Ortega stand in jedem Pokalspiel dieser Saison von City im Tor. In der Liga kam der 31-Jährige bisher achtmal zum Einsatz.