Premier League : Ein Jahr Stadionverbot für Platzsturm oder Pyrotechnik

Fans von Nottingham Forest sind auf das Spielfeld gerannt, nachdem sich ihr Team für das Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League qualifizierte. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

London Nach mehreren Platzstürmen in englischen Fußballstadien haben die Clubs der Premier League sich auf Mindeststrafen für Regelbrecher geeinigt.

Zuschauer, die auf das Spielfeld rennen oder Pyrotechnik zünden, werden mindestens ein Jahr aus den Stadien der höchsten Liga ausgeschlossen, wie die Premier League nach einer Sitzung am 21. September in London ankündigte. Darauf hätten sich die Vereine geeinigt. Wenn Kinder oder Jugendliche sich daran beteiligten, gelte die Strafe auch für Erwachsene oder Begleitpersonen. Die Regelung tritt sofort in Kraft.