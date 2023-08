Transfers Eintracht-Offensivspieler Lindström wechselt nach Neapel

„Jesper hatte in den vergangenen zwei Jahren einen großen Anteil an unserer positiven Entwicklung“, sagte Eintrachts Sportvorstand Markus Krösche. Lindströms starke individuelle Entwicklung sei „auch ein gutes Beispiel“ dafür, „dass wir als Club in der Lage sind, hochtalentierte Spieler auf das nächste Level zu heben“.