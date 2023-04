Primera División Elf Punkte Vorsprung: Barca legt nach und besiegt Atlético

In der Tabelle der spanischen Fußball-Meisterschaft verteidigten die zuvor zweimal sieglosen Katalanen von Trainer Xavi Hernández am 30. von 38 Spieltagen letztlich ihren Vorsprung. Am Samstag war Erzrivale Real durch ein 2:0 gegen Celta Vigo bis auf acht Punkte herangekommen. Atlético hat als Dritter 16 Zähler weniger als Barça und kassierte nach 13 Partien die erste Niederlage in der Liga.