Turnier in Ägypten : Elfenbeinküste und Marokko im Achtelfinale des Afrika-Cups

Der Südafrikaner Thulani Hlatshwayo (l) im Zweikampf mit Youssef En-Nesyri aus Marokko. Foto: Oliver Weiken.

Kairo Die Teams aus Marokko und der Elfenbeinküste sind in das Achtelfinale des Afrika-Cups in Ägypten eingezogen. Die Marokkaner um den Dortmunder Abwehrspieler Achraf Hakimi kamen in Kairo durch ein Tor von Mbark Boussoufa in der 90. Minute zum 1:0 (0:0) über Südafrika.

Damit zogen die Nordafrikaner als Sieger der Gruppe D ohne Punktverlust in die Runde der letzten 16 ein. Die Elfenbeinküste um den Mainzer Jean-Philippe Gbamin kam zum klaren 4:1 (1:0) über Namibia, wobei sich Max-Alain Gradel (39.), Serey Die (58.), Wilfried Zaha (84.) und Maxwel Cornet (89.) als Torschützen auszeichneten. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer in der ägyptischen Hauptstadt hatte Joslin Kamatuka (71.) erzielt.