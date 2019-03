später lesen EM-Qualifikation Deutlicher Erfolg für Russland – Wales startet mit Sieg gegen Slowakei FOTO: dpa / Uncredited FOTO: dpa / Uncredited Teilen

Russland hat in der EM-Qualifikation den ersten Sieg erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Stanislaw Tschertschessow - früherer Bundesligatorhüter von Dynamo Dresden - gewann am Sonntag in Astana gegen Kasachstan mit 4:0 (2:0).