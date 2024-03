Trainerlegende Emotionen bei Erikssons Wunscherfüllung an der Anfield Road

Der Schwede, der in seiner Heimat den Spitznamen „Svennis“ trägt, hatte Anfang des Jahres nach seiner Krebsdiagnose sein Amt als Sportdirektor beim schwedischen Verein IF Karlstadt niedergelegt. In seiner Trainerkarriere hatte der frühere Defensivspieler unter anderem die Vereine Benfica Lissabon, AS und Lazio Rom und Manchester City sowie die Nationalteams von England, Mexiko, den Philippinen und der Elfenbeinküste gecoacht.