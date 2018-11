später lesen Juve-Profi Emre Can nach Operation zurück in Turin FOTO: Luca Bruno FOTO: Luca Bruno Teilen

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Schilddrüsenoperation zurück in Turin. Der 24-Jährige reiste nach dem Eingriff in Frankfurt am Main wieder in die norditalienische Stadt, wie italienische Medien berichteten. dpa