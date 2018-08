später lesen Länderspiele England-Trainer Southgate setzt weiter auf seine WM-Stars FOTO: Aaron Chown FOTO: Aaron Chown Teilen

Der englische Fußball-Nationaltrainer Gareth Southgate setzt in den kommenden Länderspielen gegen Spanien am 8. September und die Schweiz am 11. September überwiegend auf die Spieler, mit denen England bei der Weltmeisterschaft in Russland bis ins Halbfinale gelangte. dpa