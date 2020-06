Major League Soccer : Englischer Profi Onuoha fühlt sich in den USA nicht sicher

London Der englische Fußball-Profi Nedum Onuoha, der in der amerikanischen MLS für Real Salt Lake spielt, fühlt sich in den USA „nie zu 100 Prozent“ sicher.

Dem 33-Jährigen, der in der Premier League lange bei Manchester City unter Vertrag stand und in der 1. und 2. Liga für die Queens Park Rangers spielte, bereiten auch die lockeren Waffengesetze in den USA Sorge. „In Großbritannien bin ich etwas entspannter, denn wenn etwas passiert, ist es wahrscheinlich nicht tödlich“, so Onuoha. „Aber hier wegen der Rechte (der Waffenbesitzer) ist es eher üblich, dass Auseinandersetzungen tödlich ausgehen.“