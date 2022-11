Wegen langer WM-Pause : Englischer Siebtligist will Mega-Star Haaland ausleihen

Berlin Der englische Fußball-Siebtligist Ashton United hat mit einem ungewöhnlichen Vorschlag im Netz für Erheiterung und sogar für den Zusammenbruch seiner Homepage gesorgt.

Der Plan: Der Club will Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland ausleihen, weil der Norweger nicht an der WM in Katar teilnimmt. „Ashton United kann bestätigen, dass der Club ein 28-tägiges Leihangebot für Stürmer Erling Haaland von Manchester City eingereicht hat“, teilte der Verein in einer Erklärung mit.