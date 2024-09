Nations League Enttäuschte Österreicher optimistisch nach Norwegen

So will das Team den Ärger über den eingeplanten Sieg in positive Energie für das kommende Duell gegen Norwegen mit Superstar Erling Haaland am Montag umwandeln. „Wenn wir im Kollektiv wieder alles reinhauen, dann hat es so ein Weltklasse-Einzelspieler auch schwer“, sagte Kevin Stöger von Borussia Mönchengladbach, der in der 82. Minute zu seinem Debüt für Österreich kam.