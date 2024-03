Fußball „Er wird zurückkommen“: Guardiola erwartet Klopps Comeback

Vier Titel zum Abschied sind für den früheren Bundesliga-Trainer weiter möglich. Den Ligapokal hat Klopp bereits gewonnen. Mit Platz zwei in der Liga ist die Chance auf den Meistertitel gut. In der Europa League ist der Viertelfinal-Einzug nach dem 5:1 bei Sparta Prag im Hinspiel nur noch Formsache. Am Sonntag (16.30 Uhr) folgt in der Runde der besten Acht im FA Cup bei Erzrivale Manchester United das nächste Highlight.