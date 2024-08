UEFA-Supercup Erfolgreiches Mbappé-Debüt: Real holt UEFA-Supercup-Trophäe

Der italienische Coach hatte Mbappé gleich für die Real-Startelf nominiert. Der 25-Jährige stürmte gegen Bergamo an der Seite des Brasilianers Vinícius Júnior und dem früheren Dortmunder Jude Bellingham. In seinem ersten Spiel für Real fehlte dem französischen Weltmeister von 2018 aber in der ersten Hälfte noch die Bindung zu seinen neuen Mannschaftskollegen. Viele Aktionen von Mbappé konnten die Abwehrspieler von Atalanta Bergamo im Laufe der Partie entschärfen. Das änderte sich in den zweiten 45 Minuten.