Dänischer Nationalspieler : Eriksen ist seit Zusammenbruch bei EM entspannter geworden

Kopenhagen Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen nimmt das Leben ein Jahr nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-EM mit mehr Lockerheit.

In vielerlei Hinsicht fühlt sich der 30-Jährige heute zwar genauso wie vor dem dramatischen Moment in Kopenhagen. Aber: „Ich bin wohl noch entspannter und bin bereit, auf andere Weise noch mehr zu geben“, wurde der Mittelfeldprofi am Jahrestag von der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zitiert. „Ich bin mehr „laid back“, auch wenn ich vorher nicht gestresst war.“ Selbstverständlich schaue er heute anders auf manche Dinge als vor dem 12. Juni 2021.