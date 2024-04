Fußball Erneut Rassismus-Vorfall in LaLiga: Tchouaméni beleidigt

„Der RCD Mallorca duldet und wird auch in Zukunft keinerlei rassistische Äußerungen dulden“, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Man beteilige sich „aktiv an allen Kampagnen zur Ausrottung dieser Geißel, die über den Sport hinausgeht“. Bei den restlichen Fans wolle man sich aber „noch einmal für ihr vorbildliches Verhalten bedanken.“ „Möge ein Einzelfall den Respekt und den Sportsgeist des Mallorquinismo nicht trüben.“