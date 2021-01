Premier League : Erster Sieg: Tuchel siegt mit Chelsea gegen Burnley

London In seinem zweiten Spiel als Chelsea-Coach feiert Thomas Tuchel den ersten Sieg - zugleich der erste Heimerfolg für die Blues seit Weihnachten. Gegen den FC Burnley treffen nicht die Spieler, von denen Tuchel es eigentlich erwartet.

Timo Werner, der bei Tuchels torlosem Chelsea-Debüt am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers noch nicht zum Einsatz gekommen war und seit November auf ein Liga-Tor wartet, gab an der Stamford Bridge sein Startelf-Comeback. Die Tore schossen aber zwei Defensivakteure: César Azpilicueta (40. Minute) und Marcos Alonso (84.) trafen für die hochüberlegenen Gastgeber, die zahlreiche Chancen ausließen.

Der dritte deutsche Nationalspieler bei Chelsea, Antonio Rüdiger, hatte unter Tuchels Vorgänger Frank Lampard seinen Stammplatz verloren. Gegen Burnley setzte der neue Coach auch in seinem zweiten Spiel von Beginn an auf den Verteidiger.

Man City tat sich beim 1:0 (1:0) gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United am Samstag ungewöhnlich schwer. Pep Guardiola, für den es der 500. Sieg in seiner Trainerkarriere war, machte auch das Wetter verantwortlich. „Ich habe (vor dem Spiel) den Wind und die eisigen Bedingugen gesehen“, so Guardiola, „und da hab ich sofort gesagt, das wird eines der härtesten Spiele, das wir in dieser Saison spielen.“