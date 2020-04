Zunächst mit Geisterspielen : Erstliga-Spiele in Polen sollen Ende Mai wieder starten

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Foto: Wojciech Olkusnik/PAP/dpa

Warschau Polens Ekstraklasa soll die Fußball-Saison am 29. Mai fortsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau an.

Zunächst sollen die Partien der Top-Liga demnach als Geisterspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden. „Wir können uns dann am Sport vor dem Fernseher freuen.“

In einer weiteren Phase sei auch die Öffnung der Stadien vorgesehen. Bevor die Vereine der Spitzenliga das Training wieder aufnehmen, müssen die Spieler sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, sagte Sportministerin Danuta Dmowska-Andrzejuk.