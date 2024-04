Serie A Erstmals Schiedsrichterinnen-Trio - Inter feiert Titel

In der italienischen Serie A ist erstmals ein Spiel von einem Trio aus drei Schiedsrichterinnen geleitet worden. Die Unparteiische Maria Sole Ferrieri Caputi wurde in der Partie des neuen Meisters Inter Mailand gegen den FC Turin von ihren Assistentinnen Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti unterstützt. Nach Angaben der italienischen Schiedsrichtervereinigung Aia war es das erste Mal, dass eine Partie in der höchsten italienischen Fußball-Liga von einem komplett weiblichen Team geleitet wurde.