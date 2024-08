Fußball-Europapokal Erstmals Teams aus Wales und Nordirland in Ligaphase

Historische Fußball-Nacht für das Vereinigte Königreich: Erstmals haben je ein Verein aus Wales und Nordirland die Qualifikation eines Europapokal-Wettbewerbs überstanden. Dem walisischen Rekordmeister The New Saints reichte im Playoff-Rückspiel zu Hause gegen den litauischen Vertreter FK Panevezys ein 0:0, um nach einem 3:0-Hinspielerfolg in die Hauptrunde der Conference League einzuziehen. Der Verein trägt seine Heimspiele in Oswestry aus - die Kleinstadt liegt in England, kurz vor der Grenze zu Wales.