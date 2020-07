Premier League : Everton zerstört fast alle Europa-Hoffnungen von Sheffield

Sheffield Ein Kopfballtreffer des Everton-Brasilianers Richarlison hat wohl die letzten Hoffnungen von Sheffield United zerstört, sich noch für die Fußball Europa League zu qualifizieren.

Dank des entscheidenden Tores nach 46 Minuten setzte sich der FC Everton am vorletzten Spieltag in Sheffield mit 1:0 (0:0) durch. Ursprünglich war erwartet worden, dass Sheffield in seiner ersten Premier-League-Saison seit 2007 gegen den Abstieg kämpfen würde, doch das Team setzte sich nach der Corona-Zwangspause in der oberen Tabellenhälfte fest.