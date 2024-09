In seiner Heimat Ghana Ex-BVB-Profi Addo in Autounfall verwickelt

Der frühere Dortmunder Bundesligaprofi Otto Addo ist in seiner Heimat Ghana in einen Autounfall verwickelt gewesen. Der aktuelle Nationalcoach Ghanas war mit seinem Trainerteam auf dem Rückweg vom Supercup-Spiel in Tarkwa, als sie einem entgegenkommenden Wagen ausweichen mussten. Laut einer Verbandsmitteilung kam es zu einigen Schäden am Auto. Alle drei Teammitglieder - neben Addo waren auch Assistenztrainer John Paintsil und Torwarttrainer Fatawu Dauda im Auto - seien in einem stabilen Zustand und würden sich vorsorglich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.