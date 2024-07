Fußball Ex-BVB-Torwart Bürki rät Reus zu Wechsel nach Amerika

Der frühere BVB-Torwart Roman Bürki empfiehlt Marco Reus nach dessen Abschied von Borussia Dortmund einen Wechsel in die nordamerikanische Fußball-Liga MLS. Bürki spielt dort seit zwei Jahren für St. Louis City, Reus ist nach dem Ende seines Vertrags am 30. Juni ohne Club. Beide spielten von 2015 bis 2022 gemeinsam in Dortmund.