Nach Abstieg mit Huddersfield : Ex-Dortmunder Durm will zurück in die Bundesliga

Hat die Bundesliga im Blick: Weltmeister Erik Durm. Foto: Guido Kirchner.

Berlin Ex-Weltmeister Erik Durm möchte möglichst wieder in der Fußball-Bundesliga kicken. „Ich will zurück in die Heimat, in die Bundesliga. Auch wenn ich mir noch zwei, drei andere Möglichkeiten vorstellen kann“, sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler in einem Interview des „Kicker“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Weltmeister von 2014 war vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu Huddersfield Town gewechselt, mit dem Verein aber als abgeschlagener Tabellenletzter aus der englischen Premier League abgestiegen. Die Option des Teams auf eine weitere Saison sei „erledigt, nachdem ich Huddersfield mitgeteilt hatte, dass ich nicht in der 2. Liga spielen möchte“, unterstrich Durm.

Damit ist der Ex-Dortmunder nach dem 30. Juni vertrags- und ablösefrei. „Es wäre schön, irgendwo eine komplette Vorbereitung zu absolvieren. Aber ich überstürze nichts. Es muss alles passen“, sagte Durm.