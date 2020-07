Wechsel nach Brasilien : Ex-Guardiola-Assistent Torrent neuer Flamengo-Coach

Hat einen neuen Job in Brasilien: Ex-Guardiola-Assistent: Domenec Torrent (l). Foto: picture alliance / dpa

Rio de Janeiro Flamengo Rio de Janeiro hat Pep Guardiolas früheren Co-Trainer Domenec Torrent als Chefcoach unter Vertrag genommen.

Der Katalane folgt auf den Portugiesen Jorge Jesus, der sich kürzlich nach nur 13 Monaten von dem brasilianischen Traditionsclub verabschiedet hatte und zu Benfica Lissabon zurückgekehrt war. „Wir werden kämpfen, um Titel zu gewinnen und sehen uns bald“, sagte Torrent in einem von Flamengo am Freitag veröffentlichten Video zu den Fans. Er wird in Brasilien Ex-Bayern-Spieler Rafinha wiedertreffen.