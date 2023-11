Österreichische Bundesliga Ex-Nagelsmann-Assistent Robert Klauß neuer Rapid-Trainer

Sein früherer Assistent sei ein Trainer, „der ausgebildet wurde im RB-Kosmos, der die Spielphilosophie verinnerlicht hat. Die er sicherlich auch bei Rapid reintragen wird“, sagte Nagelsmann. Klauß sei „ein junger Trainer, der mutig ist in seiner Art und Weise. Der Dinge probiert, der, glaube ich, auch mit vielen guten Trainern in seiner Karriere zusammengearbeitet hat als Co-Trainer.“Der ehemalige Mittelstürmer Klauß hat die DFB-Trainerakademie 2018 im Alter von 25 Jahren als Jahrgangsbester mit einem Notendurchschnitt von 1,0 abgeschlossen. Bei seiner ersten Station als Cheftrainer in Nürnberg konnte Klauß nicht wie erhofft in den Bundesliga-Aufstiegskampf eingreifen. In 78 Ligaspielen feierten die Franken insgesamt 28 Siege bei 29 Niederlagen und 21 Unentschieden. In den letzten zwölf Ligaspielen unter Klauß ging der Club achtmal als Verlierer vom Platz.© dpa-infocom, dpa:231120-99-17163/3