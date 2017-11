Zwei Tage nach seinem Rücktritt als Trainer der walisischen Fußball-Nationalmannschaft hat Chris Coleman einen Vertrag beim englischen Zweitligisten Sunderland unterschrieben. Das teilte der Verein mit. dpa

Coleman hatte mit Wales bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich überraschend das Halbfinale erreicht, war in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland allerdings in der Gruppenphase gescheitert. Am Freitag war der 47-Jährige von seinem Amt zurückgetreten und unterzeichnete nun einen Zweieinhalbjahresvertrag in Sunderland.

