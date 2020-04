Juventus-Profi : Ex-Weltmeister Khedira feiert Geburtstag mit sich selbst

Feierte den etwas anderen Geburtstag: Juve-Star Sami Khedira. Foto: Marius Becker/dpa.

Turin Der frühere Fußball-Weltmeister Sami Khedira hat in der Corona-Krise Geburtstag mit sich selbst gefeiert. Der Fußball-Profi von Juventus Turin veröffentlichte an seinem 33. Geburtstag am Samstag Bilder in den sozialen Netzwerken.

Darauf zu sehen: Mehrere Sami Khediras, die gemeinsam am Tisch sitzen und Geburtstag feiern. Der 77-malige Nationalspieler zeigt sich mal im Juventus-Trikot, mal mit Strohhut auf dem Kopf und mal mit Espresso-Tasse in der Hand. Auch den Kuchen serviert Khedira sich auf dem Foto selbst.