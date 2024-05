Fußball Fan-Eklat nach Pokalfinale in Tschechien

Am Samstag hatte sich Sparta Prag mit einem 5:0 Sieg über Mlada Boleslav zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel gesichert. Anschließend waren mehrere Fans der unterlegenen Gastgeber auf das Spielfeld gelaufen. Der tschechische Innenminister Vit Rakusan kündigte daraufhin die Einberufung einer Arbeitsgruppe aus Vertretern von Polizei und Vereinen an, um über mögliche Verschärfungen bei den Sicherheitsvorkehrungen zu sprechen.