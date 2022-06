Nations League : Fans bei Geisterspiel in Ungarn - Buhrufe während Kniefall

Fans bei Geisterspiel in Ungarn - Buhrufe während Kniefall

In Budapest waren viele Fans im Stadion. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

Budapest Trotz des Zuschauerverbots wegen diskriminierenden Verhaltens seiner Fans sind die Tribünen beim Heimspiel der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen England gut gefüllt gewesen.

Bei der Partie in der deutschen Gruppe befanden sich zahlreiche Zuschauer in der Puskás Aréna in Budapest. Gemäß der Regularien der Europäischen Fußball-Union UEFA dürfen bei Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kinder bis zum Alter von 14 Jahren ins Stadion, wenn sie eingeladen und von einem Erwachsenen begleitet werden. Medienberichten zufolge waren vor der Partie mehr als 30.000 Besucher registriert gewesen.