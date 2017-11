FC Arsenal mit Last-Minute-Sieg in Burnley

Der FC Arsenal hat dank eines Last-Minute-Treffers den Sprung auf den Champions-League-Platz vier geschafft. dpa

Ohne den kurzfristig erkrankten Fußball-Nationalspieler Mesut Özil siegten die Gunners in der englischen Premier League beim FC Burnley mit 1:0 (0:0) und überholten in der Tabelle sowohl den FC Liverpool als auch die Tottenham Hotspur. Der Chilene Alexis Sánchez sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung. Während Shkodran Mustafi beim FC Arsenal in der Startformation stand und durchspielte, kam Weltmeister Per Mertesacker nicht zum Einsatz.

