Primera Divison : FC Barcelona gewinnt bei Liga-Neustart 4:0 auf Mallorca

Madrid Nach mehr als dreimonatiger Corona-Zwangspause hat sich der FC Barcelona mit einem standesgemäßen Sieg in der Primera Divison zurückgemeldet.

Die Mannschaft von Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen überzeugte am späten Samstagabend mit einem 4:0 (2:0) beim chancenlosen Aufsteiger RCD Mallorca. Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal brachte die Gäste bereits nach 65 Sekunden in Führung. Martin Braitwaite traf nach Messi-Vorlage per Kopf zum 2:0 (37. Minute), Jordi Alba erhöhte (79.), und der überragende Messi setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+3).