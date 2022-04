Primera División : FC Barcelona siegt bei Frankfurt-Generalprobe gegen Sevilla

Barcelona Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt hat der FC Barcelona in der spanischen Liga eine gelungene Generalprobe gefeiert.

An diesem Donnerstag (21.00 Uhr) tritt Barcelona erstmals in einem Pflichtspiel in Frankfurt an. Das Rückspiel um den Einzug in das Halbfinale gegen die Eintracht ist dann am 14. April in Spanien.