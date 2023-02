Premier League : FC Chelsea nach 0:2 bei Tottenham weiter in der Krise

FC Chelsea nach 0:2 bei Tottenham weiter in der Krise

London Borussia Dortmunds kriselnder Champions-League-Gegner FC Chelsea ist auch im sechsten Pflichtspiel in Serie sieglos geblieben. Das Team von Trainer Graham Potter unterlag in einem hitzigen London-Derby beim Lokalrivalen Tottenham Hotspur mit 0:2 (0:0).

Chelsea weiter abgeschlagen, Tottenham in Top-Vier

Die Lage bei den Blues, die das Achtelfinal-Hinspiel in Dortmund mit 0:1 verloren hatten, verschärft sich damit weiter. Zuletzt hatte Chelsea in der Liga mit 0:1 gegen den Tabellenletzten FC Southampton verloren. Auch sechs Veränderungen in der Startelf gegen Tottenham brachten Potter nicht den gewünschten Erfolg.