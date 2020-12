Premier League : FC Chelsea patzt - Gündogan-Tor hilft Man City nicht

Wolverhampton Die Fußball-Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea die Tabellenführung in der englischen Premier League verpasst.

Am 13. Spieltag verloren die Blues am Dienstag in letzter Minute 1:2 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und bleiben mit 22 Punkten vorerst auf Platz fünf.