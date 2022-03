FA-Cup : FC Chelsea verhindert Aus bei Zweitligist Luton Town

Romelu Lukaku (rechts am Boden) erzielt das Tor zum 3:2 für den FC Chelsea bei Luton Town. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Luton Der FC Chelsea hat auch dank Torschütze Timo Werner eine Blamage im englischen FA Cup verhindert und mit viel Mühe das Viertelfinale erreicht.

Reece Burke (2. Minute) und Harry Cornick (40.) brachten den Außenseiter zweimal in Führung. Saul Niguez (27.) erzielte in der ersten Hälfte den zwischenzeitlichen Ausgleich gegen den Tabellensechsten der Championship. Überlegt schob der deutsche Nationalstürmer Werner (68.) nach langem Pass den Ball am eingewechselten Luton-Keeper Harry Isted zum 2:2 vorbei. Zehn Minuten später legte Werner von der rechten Seite für Sturmpartner Romelu Lukaku (78.) zum entscheidenden Treffer auf.