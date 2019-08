Premier League : FC Liverpool holt spanischen Torwart Adrian

Liverpool Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat den spanischen Torhüter Adrian verpflichtet, gab der Club von Trainer Jürgen Klopp bekannt.

Kurz zuvor hatten die Reds bekannt gegeben, dass der Belgier Mignolet nach neun Jahren in England - sechs in Liverpool, davor drei beim AFC Sunderland - in seine Heimat zurückkehrt. Mignolet hatte seinen Platz im Tor zunächst an den deutschen Torwart Loris Karius verloren, der im Sommer 2018 selbst durch den Brasilianer Alisson verdrängt wurde und Liverpool auf Leihbasis verließ. Mignolet blieb die Nummer zwei, und Klopp lobte zum Abschied: „Brügge hat so ein Glück, ihn zu haben.“