Premier League : FC Liverpool schlägt Brentford und zieht an Chelsea vorbei

FC Liverpool schlägt Brentford und zieht an Chelsea vorbei

Liverpool Der FC Liverpool ist nach einem hochverdienten Heimsieg am 22. Spieltag der Premier League neuer Tabellenzweiter. Die Mannschaft des deutschen Trainers Jürgen Klopp gewann vor eigenem Publikum klar mit 3:0 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Brentford aus London.

Fabinho (44. Minute) und Alex Oxlade-Chamberlain (69.) jeweils per Kopf sowie der eingewechselte Takumi Minamino (77.) trafen in Anfield für das überlegene Klopp-Team, bei dem die Offensivstars Mohamed Salah und Sadio Mané wegen ihrer Teilnahme am Afrika-Cup fehlten.