Auslandsfußball FC Liverpool zieht souverän ins Ligapokal-Halbfinale ein

Der mit neun Titeln Rekord-Ligapokalsieger überzeugte an der Anfield Road von Beginn an. Vor allem der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai war an allen gefährlichen Situationen beteiligt. Nicht ohne Grund sorgte der ungarische Nationalspieler mit einem Schuss aus über 30 Metern für das 1:0 (28. Minute).