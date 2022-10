„Schockzustand“ : FIFA-Chef Infantino bestürzt über Massenpanik in Indonesien

FIFA-Chef Infantino bestürzt über Massenpanik in Indonesien

Zürich Mit großer Betroffenheit hat Präsident Gianni Infantino vom Fußball-Weltverband FIFA auf die schwere Massenpanik in einem indonesischen Stadion mit mehr als 170 Toten reagiert.

„Die Fußballwelt ist nach den tragischen Vorfällen in einem Schockzustand“, sagte der 52 Jahre alte Schweizer in einer FIFA-Stellungnahme: „Dies ist ein dunkler Tag für alle, die im Fußball involviert sind, und eine Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft. Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die in diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus.“