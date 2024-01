Inakzeptables Verhalten FIFA sperrt Ex-Fußballprofi Overmars weltweit

„Vor allem für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten inakzeptabel“, hatte Overmars damals selbst gesagt. Im Februar 2022 war er deshalb bei Ajax zurückgetreten, etwas über einen Monat später heuerte er in Antwerpen an. Sein Nachfolger in Amsterdam wurde der inzwischen freigestellte Sven Mislintat, der zuvor für den VfB Stuttgart tätig war.