Real Madrid : Final-Schuhe von Kroos werden für guten Zweck versteigert

Berlin Der ehemalige Nationalspieler Toni Kroos versteigert seine getragenen Schuhe aus dem Champions-League-Finale für den guten Zweck.

Der Erlös der Aktion geht ohne Abzüge an die eigene Stiftung des Fußballprofis von Real Madrid, mit der er insbesondere schwerkranken Kindern hilft. Versteigert werden die Schuhe bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, wie die Organisation am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgab.

Der 32-jährige Kroos hatte Samstag mit Real zum fünften Mal in seiner Karriere den Titel in der Königsklasse gewonnen. Nach dem 1:0 gegen den FC Liverpool in Paris hatte es viel Aufsehen um ein Interview im ZDF gegeben. Kroos hatte das Gespräch abrupt beendet, nachdem ihm die Fragen des Reporters nicht gefallen hatten. „Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen“, sagte Kroos kurz nach der Begegnung. Gefragt worden war er, ob es überraschend gewesen sei, dass Real im Endspiel so unter Druck geraten war.