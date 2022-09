Ex-Bundesliga-Stürmer : Fjörtoft lobt Haaland und Lewandowski

Hamburg Jan Age Fjörtoft hat die Extra-Klasse der Fußball-Profis Erling Haaland und Robert Lewandowski gelobt.

Erling Haaland hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City in sechs Premier-League-Spielen zehn Treffer erzielt, der Ex-Bayer Robert Lewandowski traf für den FC Barcelona in fünf La-Liga-Spielen sechsmal. Beide führen damit die jeweiligen Torjägerlisten an. Für Fjörtoft entscheidend ist die Spielintelligenz der beiden Top-Stürmer: „Was auch entkräftet, wie viel einfacher es angeblich ist, in der Bundesliga Tore zu erzielen. Denen gelingt das überall.“