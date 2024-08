Primera División Flick glücklich über Steigerung und Barça-Sieg in Valencia

Der frühere Dortmunder und Münchner Torjäger, den Flick bestens aus gemeinsamen Bayern-Zeiten kennt, traf am Samstagabend kurz vor und nach der Halbzeitpause (45.+6 und 49./Foulelfmeter). Damit sorgte Lewandowski nach dem Rückstand durch Hugo Duro (44.) dafür, dass Barça und Flick nach der misslungenen Generalprobe keinen Liga-Fehlstart hinlegten. Der Pole lobte den guten Teamgeist in einer Mannschaft aus Routiniers und jüngeren Spielern und sprach von einer am Ende perfekten Lösung.