Primera División Flick mit erfolgreichem Trainer-Debüt für Barcelona

Zu Wochenbeginn war nach der 0:3-Pleite in der Generalprobe gegen die AS Monaco bereits erste Kritik am ehemaligen Bundestrainer Flick laut geworden. Barça-Erzrivale und Titelverteidiger Real Madrid startet am Sonntag (21.30 Uhr) bei RCD Mallorca in die spanische Fußballmeisterschaft.