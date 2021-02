Club-WM : Flicks großes Bayern-Werk - Überstürzte Boateng-Abreise

Doha Die goldene Bayern-Generation um Neuer und Lewandowski kann bei der Club-WM Historisches schaffen. Das gilt auch für den Chef, der seine Arbeit in München einst ganz unbemerkt aufnahm. Vor dem Finale gegen Tigres reist Jérôme Boateng aus privaten Gründen aus Katar ab.

Trainer Hansi Flick fühlte mit Jérôme Boateng und erfüllte dem Ex-Nationalspieler die Bitte, sofort nach Deutschland heimzufliegen. Der finale Akt beim Sechs-Titel-Projekt des FC Bayern rückte im Quartier der Münchner Fußballer in Katar vorübergehend in den Hintergrund.

An den gewohnten sportlichen Abläufen in der Vorbereitung auf das Endspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN/Sport Live) gegen Tigres UANL aus Mexiko hielt der Bayern-Tross fest. Das Abschlusstraining fand wie geplant statt. Und die Zielsetzung bleibt auch bestehen. „Wir freuen uns auf das Finale“, sagte Kapitän Manuel Neuer. „Das war unser großes Ziel“, sagte Flick. Der 55-Jährige verfolgt im WM-Land von 2022 einen historischen Plan. Mit dem sechsten Titel in einer Saison könnte Flick bei dem wegen der Corona-Pandemie verschobenen Turnier sein Bayern-Werk vollenden - und das in nur 16 Monaten.