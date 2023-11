Fußball Fluminense gewinnt erstmals Copa Libertadores

Germán Cano brachte zunächst nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite in der 36. Minute die Mannschaft aus Rio in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel immer intensiver. Der uruguayische Stürmer-Routinier Edinson Cavani, der erst im Juli dieses Jahres vom FC Valencia zu Boca Juniors gewechselt war, erhielt unter anderem die Gelbe Karte. Luis Advíncula glich in der 72. Minute mit einem sehenswerten Treffer vor dem Sechzehner aus.