Der frühere uruguayische Fußball-Nationalspieler Diego Forlan setzt seine Karriere bei Kitchee SC in Hongkong fort. Der 38 Jahre alte Stürmer habe einen Vertrag unterschrieben und werde am 10. Januar in Hongkong erwartet, teilte der Verein mit. dpa